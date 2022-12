Cosa è accaduto nel weekend? Tutto il gossip che ha animato il fine settimana e i personaggi che ne sono stati protagonisti.

Il fine settimana appena trascorso ha visto protagonisti i personaggi del Grande Fratello Vip (e non solo). Il reality show condotto da Alfonso Signorini è stato trasmesso per la prima volta di sabato sera e, poco dopo la diretta, nella casa è scoppiata una lite furibonda. Il gossip del weekend è stato animato anche dai personaggi ospiti di Silvia Toffanin, mentre non sono mancate le ultime indiscrezioni su Ilary Blasi e Francesco Totti.

Il gossip del weekend

Le ultime novità dalla casa del Gf Vip vedono protagonisti Daniele Dal Moro e Charlie Gnocchi, finiti nell’occhio del ciclone per una rissa che ha costretto la regia a censurare tutto.

NON LA LITE NOTTURNA TRA CHARLIE E DANIELE CON LA CENSURA DEL GF TEMENDO SI POSSANO MENARE #gfvip pic.twitter.com/X7QNSnfICw — BagnoTrash🎄 (@bagnotrash) December 11, 2022

Intanto, sempre da Cinecittà, il pubblico della rete applaude la nascita di una nuova coppia: quella composta da Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Per loro baci e coccole sotto le coperte.

Ma mo lo vogliamo sbloccare il bacio alla luce del sole o vogliamo restare nel medioevo?#incorvassi pic.twitter.com/UgjPAGpqem — simona❤️‍🩹 (@anomis98) December 11, 2022

Importanti notizie anche dagli studi di Verissimo dove è tornata ospite Giulia De Lellis. L’influencer, ora innamoratissima di Carlo Gussalli Berretta, ha ammesso di sognare un futuro in grande con lui.

E, sempre dal salotto di Silvia Toffanin, sono arrivate le prime indiscrezioni sul matrimonio tra Francesca Cipriani e Alessandro Rossi. La showgirl ha annunciato lo stop agli interventi di chirurgia estetica: “La prossima volta che entrerò in sala operatoria sarà per partorire”.

Dai social, invece, arriva il drammatico sfogo di Emma Marrone. La morte del padre Rosario è un dolore ancora troppo vivo per la cantante, che fatica anche solo a salire sul palcoscenico. “[…]Che fatica essere me senza di te, che fatica ricominciare da capo senza il capitano […]Ora non so cosa ca**o sono papà. La verità è questa, canto per istinto, per sopravvivere. Canto solo per te [….]”, ha scritto lei in una lunga Instagram story.

Infine, i protagonisti del gossip del weekend non potevano non essere Ilary Blasi e Francesco Totti: lei è partita per St. Moritz insieme a Bastian per il lungo ponte dell’Immacolata, mentre lui ha iniziato a condividere le prime foto che ritraggono la casa in cui vive con Noemi Bocchi addobbata per il primo Natale insieme.

