Lo avevano annunciato e hanno mantenuto fede alla parola data: Francesca Cipriani e Alessandro Rossi si sono sposati e lo hanno fatto sabato sera nella Basilica di San Bartolomeo all’Isola a Roma. Tanti gli invitati, anche Vip, presenti alla cerimonia, compresa una special guest a sorpresa…

Lo avevano detto in passato: “Ci sposeremo entro la fine del 2022”. Così stato. Parliamo di Francesca Cipriani e Alessandro Rossi che sabato 3 dicembre si sono detti il fatidico sì nella Basilica di San Bartolomeo all’Isola a Roma.

L’imprenditore aveva provveduto a fare una romantica proposta di matrimonio all’amata mentre questa stava partecipando al Grande Fratello Vip 6. E alla fine, le promesse sono state mantenute.

I due, felicissimi e bellissimi, hanno finalmente detto ufficialmente sì diventando marito e moglie. All’evento c’erano amici e parenti. Presenti anche diversi concorrenti Vip che hanno condiviso l’avventura nella Casa più spiata d’Italia con la showgirl. Dalle stories Instagram dei vari personaggi è infatti possibile vedere chi era presente.

Si va da Giucas Casella e Carmen Russo, fino ad Alex Belli, Delia Duran e Manila Nazzaro, accompagnata dal compagno Lorenzo Amoruso. A gran sorpresa, in chiesa, tra gli invitati, è spuntata pure Myss Keta. La sua presenza ha lasciato tutti a bocca aperta. Era lei la special guest della giornata.

Secondo alcuni rumors era presente anche Enrico Lucci, ‘Iena’ e ora inviato pure di Striscia La Notizia. Sarà accaduto qualcosa di particolare? Al momento sembra che sia tutto filato liscio ma siamo sicuri che molto presto i neo sposini ci racconteranno le loro emozioni e come hanno vissuto la giornata.

Di seguito alcuni post Instagram con delle immagini del matrimonio:

Anche un altro post Instagram con un riassunto di qualche invitato Vip:

