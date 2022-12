Emozione per Gabriel Garko che a Ballando con le Stelle ha avuto modo di aprire il suo cuore sul tema difficile della morte del padre.

Non solo ballo e polemiche. A ‘Ballando con le Stelle’ c’è stato modo di vedere tante emozioni e sentimenti. Protagonista anche Gabriel Garko che nel corso dell’ultima puntata ha parlato anche del rapporto con suo padre e della sua morte. Un momento al quale l’attore ha ammesso di non “aver partecipato”.

Gabriel Garko e la morte del padre

“Mio padre era un padre un po’ atipico, non mi ha mai detto di non fare l’attore, non mi ha mai tarpato le ali”, ha spiegato Gabriel Garko nella clip precedente alla sua esibizione. “Era quello che mi aiutava, mi dava i soldi, gli faceva piacere e di questo sono molto contento. Mi sono reso conto che aveva un profondo rispetto e stima nei miei confronti anche se non me l’ha mai detto”.

Dopo un racconto con la voce rotta per l’emozione, l’attore ha ballato insieme alla sua compagna d’avventura Giada Lini. Per la prima volta il ballerino e attore ha anche cantato, emozionando gli spettatori. Nel corso della performance poi un momento molto sentito con alcuni cartelli dedicati al pubblico ma che raccontavano la sua vita e con un messaggio ben preciso.

“Scusa papà se quel giorno non eravamo lì con te…”, ha scritto nei messaggi. “Dedico questo momento a tutti coloro che si sono spenti nella profonda solitudine”.

Parole davvero molto importanti e sentite che la stessa conduttrice di ‘Ballando con le Stelle’ Milly Carlucci ha voluto anche sottolineare dopo la puntata.

Di seguito un post Instagram della conduttrice e dell’uomo dopo l’esibizione dell’attore con tanto di parole finali ricche di sentimento:

