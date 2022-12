Polemiche tra Selvaggia Lucarelli e Fedez con la giornalista che ha lanciato un altro attacco ai Ferragnez dopo quelli recenti.

Solamente nelle scorse ore Selvaggia Lucarelli era tornata alla carica con una frecciata notevole ai danni di Chiara Ferragni e alle sua attività sui social tra pubblicità e beneficenza. E più o meno sullo stesso tema, a distanza di poco tempo, ecco che a finire nel suo mirino è stato pure Fedez. Nel corso di un Q&A con i fan su Instagram, la giornalista ha parlato liberamente sganciando vere e proprie bombe…

Selvaggia Lucarelli e l’ipotesi Fedez a Ballando

Selvaggia Lucarelli

Tutto parte da una serie di domande e risposte avvenute su Instagram tra Selvaggia Lucarelli e i suoi fan. Domande “scomode” e risposte “gratis”: così le ha definite la giornalista. Tra queste anche una su Fedez.

Infatti, ad un fan che le chiedeva: “Come vedresti Fedez a Ballando con le Stelle?”, la donna ha risposto con una frecciata bella e buona. “Viene, si fa votare dai fan della moglie, vince, dà la coppa in beneficenza e poi ci compra tutti”.

Un commento che non è passato inosservato ai tanti seguaci suoi e del rapper e nel quale la donna ha ribadito, ancora una volta, il suo pensiero verso i Ferragnez.

Nelle altre stories, la giornalista ha poi commentato diverse altre vicende, come le varie polemiche con i tassisti e il fatto di non portarsi la carta per pagare bensì “una banconota da 500 euro”.

Ad ogni modo, tornando alle stoccate al rapper e a sua moglie, staremo a vedere se arriveranno repliche o, come oramai sta accadendo ad ogni frecciata, i due sposini lasceranno scivolare anche questa senza nessuna risposta.

Di seguito, invece, un vecchio post della giornalista su Instagram relativo ad alcune polemiche avvenute a Ballando con le Stelle nelle precedenti puntante:

Riproduzione riservata © 2022 - DG