Nuovo attacco di Selvaggia Lucarelli a Chiara Ferragni. Sui social la giornalista non ha risparmiato una dura frecciata alla moglie di Fedez.

Era da un po’ di tempo che Selvaggia Lucarelli non attaccava Chiara Ferragni e Fedez e allora, puntuale, ecco che sui social, è arrivata una stories con tanto di frecciatina all’imprenditrice digitale. La giornalista ha fatto polemica facendo riferimento al comportamento della influencer a proposito di alcune pubblicità per vendere abiti e il cui ricavato andrà in beneficenza.

Selvaggia Lucarelli attacca Chiara Ferragni

Selvaggia Lucarelli

La polemica tra Selvaggia Lucarelli e la Ferragni parte per una storia social su Instagram dell’impreditrice digitale. La moglie di Fedez, nel pomeriggio odierno, ha pubblicato un contenuto nel quale ha scritto: “Se volete comprare direttamente dal mio armardio alcuni dei pezzi che ho usato per dar loro una seconda vita trovate il link qui. Parte del ricavato verrà donato a Casa Arcobaleno”.

La risposta della giornalista non si è fatta attendere ed è stata di quelle molto pesanti: “Nelle sue storie Chiara Ferragni ci fa sapere che vende i suoi abiti e accessori di lusso (più o meno tutte cose che le regalano). E parte del ricavato va in beneficenza, senza specificare quanta parte”.

Una stoccata in piena regola da parte della penna graffiante e opinionista di Ballando con le Stelle che non è certo nuova ad attacchi pesantucci ai danni dei Ferragnez.

Staremo a vedere se Chiara vorrà rispondere all’attacco oppure farà finta di nulla come, molto spesso, sia a lei e Fedez è capitato di fare.

Interessante sapere anche cosa ne pensano i fan delle due parti. Chissà che in futuro qualche messaggio non possa essere svelato.

Di seguito, invece, un recente post della giornalista su Instagram che riguarda lei nel ruolo di giudice a Ballando con le Stelle:

Riproduzione riservata © 2022 - DG