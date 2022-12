Non smette di stupire Tina Cipollari a Uomini e Donne. L’opinionista era davvero scatenata nell’ultima puntata andata in onda.

Non perde occasione Tina Cipollari per far sorridere e intrattenere il pubblico di Uomini e Donne, specie quando davanti a lei siede “l’amica-nemica” Gemma. Nel corso dell’ultima puntata andata in onda, l’opinionista è stata fermata da Maria De Filippi in quanto si stava spingendo in doppi sensi molto provocatori con il signor Mario, corteggiatore della dama torinese.

Tina Cipollari scatenata a Uomini e Donne

A Uomini e Donne, nell’ultima puntanta andata in onda, è stato un “Tina Cipollari show”. La donna, opinionista insieme a Gianni Sperti, si è lasciata andare a battute che hanno infiammato lo studio di Canale 5 ma anche i social.

La donna durante questa edizione della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi sembra essere ogni giorno più carica e anche oggi non si è smentita.

Infatti, parlando col signor Mario, corteggiatore di Gemma Galgani, Tina ha detto: “Sei energico? Il vulcano è ancora attivo?”, con un palese doppio senso a proposito di eventuali rapporti intimi tra l’uomo e la donna torinese.

Proprio questa scena ha esaltato i social che si sono subito riempiti di meme e clip della situazione.

Come se non bastasse, però, la Cipollari ne ha avuto anche per un altro uomo, Mattia, corteggiatore di Cristina. Qui, il riferimento è stato ancora più “imbarazzante” per i presenti: “Non è il caso di mettere i pantaloni così attillati”, ha detto la donna.

In questo caso, però, è intervenuta la padrona di casa Maria De Filippi: “Scusala, ultimamente ha uno scompenso ormonale. Tu non ci badare. È l’unica che fissa i punti più… Ma Tina hai un problema! Almeno all’inizio, guardale negli occhi le persone”.

Di seguito alcuni post Twitter con degli utenti che si sono accorti dell’eccessiva vena focosa dell’opinionista:

Tina: il vulcano è attivo? #uominiedonne pic.twitter.com/4W3z5ycONY — Tina Cipollari out of context (@tina_ooc) December 2, 2022

Gemma: è una persona molto energica

Tina: energica l’ha già provato? #uominiedonne pic.twitter.com/9xtdpeojg3 — Tina Cipollari out of context (@tina_ooc) December 2, 2022

Mario: " È proprio un fattore del vulcano"



Tina: " Eh, ma quel vulcano è attivo?" 🔥



Maria: " Abbassiamoo"



QUANTO AMO QUESTA DONNA 🔥✈️#uominiedonne — Trashitaly🔥🐍 (@Trashitaly) December 2, 2022

Tina che fissa il pacco di Mario sto maleeee #uominiedonne — Güneş🌞 (@Sunsetlover_23) December 2, 2022

Di seguito invece un post su Mattia:

Mattia entra in studio per Cristina e Tina nota i pantaloni attillati del tizio. Ha gli ormoni a mille 🤣

MDF: "non fai altro che istigare le persone a guardare là!"#uominiedonne pic.twitter.com/EIAlDp9K6g — Arcani_e_Argatti (@cordismei) December 2, 2022

