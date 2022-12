Novità in arrivo per il GF Vip: secondo gli ultimi rumors la prossima edizione non sarà più condotta da Alfonso Signorini.

Un’edizione scoppiettante, quella di questo 2022 per il GF Vip. Alfonso Signorini si è trovato a dover gestire situazioni davvero complicate e con lui anche le due opinioniste, Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Forse è anche per questo che dal 2023, per la prossima stagione, né il conduttore né le due donne saranno confermate alla guida…

Alfonso Signorini lascia la conduzione del GF Vip

Alfonso Signorini

A riportare la notizia sul GF Vip è Alessandro Rosica alias l’Investigatore Social. Attraverso un post su Instagram, il noto esperto di spettacolo e gossip, infatti, è sicuro di questa rivoluzione che vedrà appunto Alfonso Signorini e le opinioniste lasciare il reality per la prossima edizione del 2023.

“Dalla prossima edizione Alfonso Signorini non condurrà più il Grande Fratello Vip. Cambieranno anche gli opinionisti!”, le parole di Rosica.

Si tratta, è bene dirlo, solo di indiscrezioni, ma da una fonte assolutamente attendibile che, già in passato aveva dato diverse notizie in anteprima confermando di essere molto ben informata.

In effetti, in certe situazioni, proprio il conduttore si era mostrato leggermente scontento e insoddisfatto di certi comportamenti dei concorrenti. E le tante discussioni che sono avvenute, alcune anche piuttosto gravi, potrebbero averlo portato a decidere per cambiare “strada”. Lo stesso dovrebbe avvenire anche con la Berti e la Bruganelli. Staremo dunque a vedere cosa succederà. Da capire anche il futuro di Giulia Salemi che da quest’anno si stava occupando della parte social in studio. Possibile anche per lei un cambio di programma.

Curiosità a questo punto per quando ci sarà l’eventuale ufficialità e soprattutto a chi sarà affidato il programma.

