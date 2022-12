Le ex di Gabriel Garko sono state moltissime, tanto che il mondo del gossip ha sempre trovato nell’attore un personaggio strabiliante. Ecco chi sono state!

Occhi di ghiaccio e bocca piena e sensuale: ovviamente parliamo di Gabriel Garko, che è stato per lungo tempo (e ancora oggi) uno degli uomini italiani più desiderati, sia dalle donne sia dagli uomini (come testimonia il flirt avuto con Gabriele Rossi e il suo coming-out). La notorietà per lui arriva prima come modello, poi come attore e contemporaneamente nel mondo del gossip, con le sue tante storie d’amore. Ecco quindi chi sono state le ex di Gabriel Garko dagli inizi fino a oggi.

La più famosa ex fidanzata di Gabriel Garko

Come è noto, di ex fidanzate Gabriel Garko ne ha avute moltissime. Una delle prime storie per lui fu quella con la prorompente Eva Grimaldi (che si è sposata nel 2019 con Imma Battaglia, volendo come testimone proprio il suo ex). La relazione iniziò nel 1997, ma finì 2001, poco prima delle nozze.

GABRIEL GARKO

Su questa storia Garko ha raccontato a I Migliori anni: “Siamo stati insieme un bel po’, è stata una donna importante. Mi ha insegnato tanto, siamo rimasti in ottimi rapporti a distanza di anni. Ci siamo ritrovati a dover lavorare sul set subito dopo che ci eravamo lasciati. Dovevamo girare una scena d’amore. Eravamo a letto mentre ci baciavano. È stata una tragedia, è andata malissimo”.

Le altre ex fidanzate di Gabriel Garko

Oltre alla storia con la Grimaldi, Garko ha avuto un flirt con Manuela Arcuri, che però l’attrice ha sminuito in un’ospitata a Vieni da me nel 2019. “Io credevo che fosse una storia importante, invece è stata più un’avventura. Lui è stato sempre molto carino con me, non posso dire nulla perché è stato impeccabile. Sempre molto gentile, sempre generoso, abbiamo fatto dei weekend e delle vacanze fuori”, aveva raccontato.

Inoltre ci sono stati dei flirt con Serena Autieri, Cosima Coppola e Adua Del Vesco (poi tornata a essere Rosalinda Cannavò). Con quest’ultima le cose sembravano funzionare alla grande, tanto che si pensava anche al matrimonio tra i due. Alla fine non se ne fece niente, ma Garko, nel corso della sua ospitata al Grande Fratello Vip 5 nel settembre 2020 ha chiarito, con una lettera indirizzata a lei e letta in diretta, che la loro storia era stata solo una montatura, anche per via della sua omosessualità dichiarata in quell’occasione.

A Verissimo, poco dopo il coming-out, ha rivelato la sua prima storia d’amore omosessuale: “Ho avuto la mia prima vera storia d’amore con un ragazzo di nome Riccardo. Sono stato con lui undici anni. Vivevamo insieme, ma era una situazione falsata. Quando venivano a cena gli amici, poi lui alla fine della serata faceva finta di andare via per poi tornare. Quando uscivamo o andavamo in vacanza eravamo sempre in gruppo”.

Infine c’è stato un flirt presunto con Gabriele Rossi, che ha fatto molto parlare perché non era ancora chiaro l’orientamento sessuale dell’attore. I due sono stati insieme per diverso tempo. Altri presunti fidanzati sono stati Ivan Gray, con cui gli è stata attribuito un flirt tra l’estate e l’autunno 2021, Gaetano Salvi, più giovane di lui di 25 anni, e Matteo M., con cui ha iniziato una storia nel novembre del 2021.

Riproduzione riservata © 2022 - DG