Cosa significa sognare un abito da sposa nero? Scopriamo cosa c’è dietro l’interpretazione di questo sogno che ci può far sentire angosciate al risveglio.

L’interpretazione dei sogni a volte può dare delle risposta particolari a seconda di quello che sogniamo. Più è specifico è l’oggetto che compare nel nostro sogno più ci sono dei significati che vale la pena approfondire. Come nel caso di sognare un abito da sposa nero! Che cosa significa e quali sono le differenze che ci sono rispetto a un abito da sposa bianco? Ecco tutto quello che bisogna sapere sull’argomento.

Sognare abiti da sposa: il nero significa…

Se ci svegliamo un po’ agitate perché abbiamo sognato il giorno del nostro matrimonio, ma, non si sa perché, ci siamo viste andare all’altare con un abito da sposa nero, non spaventatevi. Ecco la spiegazione!

L’abito da sposa nella simbologia relativa ai sogni sta a significare un cambiamento repentino nella vita e nelle abitudini: il passaggio dalla casa dei genitori alla casa propria, ad esempio.

Se sogniamo un abito nuziale bianco, potrebbe rappresentare un desiderio di purezza e perfezione, ma allo stesso tempo può capitare di sognare un abito da sposa nero, oppure vedere sognare donne vestite di nero. Quando è così si può pensare che il significato sia l’opposto, ovvero che non si è soddisfatti della propria relazione e che non si è ancora pronti per accettare un cambiamento importante nella propria vita, come il matrimonio. Le emozioni principali sono dolore, tristezza e delusione.

Questo cambiamento di colore dell’abito ci coglie alla sprovvista, e non è semplice conviverci. Il colore nero potrebbe rappresentare tutte le ansie e le paure legate al vincolo del matrimonio, che sarà difficile in estrema sintesi ritornare eventualmente sui nostri passi una volta compiuto il grande passo.

Una cosa è importante avere ben presente però: i sogni sono a volte la rappresentazione delle nostre paure più profonde, ma sono solo quello e non rispecchiano la realtà così com’è. Quindi è bene non lasciarsi troppo influenzare da essi.