Intervista molto personale per Federico Fashion Style che ha raccontato diversi aspetti del suo privato dopo la separazione dalla compagna.

Torna a parlare Federico Fashion Style, o se preferite Federico Lauri. Il noto hairstylist dei vip si è raccontato a Nuovo sottolineando molti aspetti relativi al modo di pensare alla sua sessualità. Spesso sotto la lente dei riflettori per questa ragione, il ragazzo ha spiegato di non dover dare una risposta precisa a nessuno perché non tenuto a farlo.

Le parole di Federico Fashion Style

Federico Lauri Fashion Style

Dopo l’addio alla sua amata Letizia, madre di sua figlia, e le note polemiche, Federico Lauri ha parlato in modo particolare di se stesso e di ciò che ama.

“Si può amare tutto, da una pianta a una cosa simbolica. Io mi sento una persona libera di amare quello che voglio”, ha detto l’hairstylist dei vipponi.

E ancora ha precisato: “In questo momento nella mia vita non ho nessuno. Quando la gente vede che una persona ha successo, deve sempre cercare di screditarla oppure di dire cose che possono infangarla”.

A proposito della sua sessualità: “Non mi devo giustificare con niente e con nessuno e alla fine non devo certo dire qual è il mio orientamento sessuale. Ognuno di noi è libero di amare quello che vuole. Non mi sento di dire che cosa mi piaccia e che cosa no, anche perché io non giudico i gusti altrui. Sono comunque in una fase in cui voglio solo concentrarmi su me stesso e sulla mia carriera”, ha poi concluso.

In passato l’uomo si era lasciato andare a parole che facevano capire la sua eterosessualità ma ora il discorso sembra aver preso altre strade. Ad ogni modo, come ha ben detto lui, si tratta di questioni che devono interessare solamente la persona e non altri.

Di seguito un recente post di Lauri su Instagram:

