Intervista tra lavoro e vita privata per Claudia Pandolfi che ha rivelato alcuni aspetti inediti del suo modo di essere e non solo.

Ospite di Serena Bortone a ‘Oggi è un altro giorno’, la nota attrice Claudia Pandolfi si è raccontata a 360° cogliendo l’occasione per pubblicizzare anche i suoi ultimi lavori al cinema. Particolari le parole sul suo modo di essere e anche una simpatica curiosità su suo figlio.

Le parole di Claudia Pandolfi

Claudia Pandolfi

“Per me è un periodo molto bello. Sono impegnata su vari fronti. Questo mi crea molta ansia. Stiamo lavorando su tre set in contemporanea…”, ha esordito Claudia Pandolfi parlando dei suoi recenti lavori.

A livello personale: “Parte seduttiva e quella ironica? Mi devi credere. La malizia è una cosa, una virtù, che bisogna sentircisi portati. Questo non mi è mai appartenuto. Il fatto che io non fossi seduttiva. Poi non vuole dire che non sia seducente. Però non è una cosa che propongo”.

“Da piccola cosa facevo per far capire ad un ragazzino che mi piaceva? Non lo facevo. Scrivevo in un bigliettino. C’era un certo Stefano. Scrivevo Stefano, Stefano, Stefano… Avevo 14 anni. Un po’ inconsapevole. Non cercavo flirt”.

A livello caratteriale: “Sono molto sfacciata nel senso molto diretta. L’autenticità paga sempre? Non lo so. Però so che conviene, a se stessi e agli altri. Bisogna saper dire le cose, anche perché poi rischi di ferire le persone”.

Infine, una curiosità sui gusti “gothic” “dark” anche a livello televisivo: “L’insegnante di mio figlio, l’altro giorno sono andata a parlarci e mi ha detto ‘Guardi cosa ha scritto suo figlio: A di Assassino’. Mio figlio guarda Tim Burton per scelta. Poi non fa cose esagerate, o dolorose. Sono sempre grottesche”.

Di seguito un recente post Twitter della trasmissione con una parte dell’intervista:

Claudia Pandolfi: “La malizia, la seduzione, tutto questo non mi è mai appartenuto” #OggièUnAltroGiorno pic.twitter.com/oRw81uT3mX — oggieunaltrogiorno (@altrogiornorai1) December 2, 2022

