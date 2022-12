Alcune dichiarazioni nella Casa del GF Vip su Antonino Spinalbese hanno generato forte polemica tra i telespettatori. Cosa è successo.

Antonino Spinalbese ha avuto il Covid all’interno della Casa del GF Vip ma non è stato fatto uscire? Questa la domanda di tantissimi telespettatori del noto reality dopo alcune dichiarazioni di queste ore del diretto interessato e soprattutto di Giaele De Donà e Oriana Marzoli che stavano parlando con lui in giardino.

Antonino Spinalbese ha avuto il Covid?

Antonino Spinalbese

Come detto, per ora, nessuno del GF Vip ha fatto sapere nulla in via ufficiale, ma molti utenti social, facendo riferimento ad alcune recenti dichiarazioni di Antonino Spinalbese, Giaele De Donà e Oriana Marzoli, sembrano aver fatto “2+2” ottenendo come risultato il fatto che l’ex di Belen abbia avuto il Covid nella Casa e non sia stato fatto uscire come capitato ad altri concorrenti.

Tutto parte da un dialogo avuto dai tre concorrenti prima citati. In particola da Giaele che ha detto: “Raccontiamola dai, quella volta che avevi il Covid e stavi male ed era appena arriva Oriana… Quando tu avevi il covid io ero preoccupa per te, andai da Oriana e stava piangendo, perché le avevano chiesto di dormire da sola e lei aveva paura”.

Un riferimento che non lascia scampo ad interpretazioni dato che il soggetto era appunto Spinalbese.

Sui social, circolano poi diversi filmati che ricostruiscono anche le sensazioni dello stesso hairstylist che aveva messo in evidenza alcune problematiche di salute avute proprio nel periodo in cui altri altri suoi compagni di avventura erano risultati positivi.

Sembra proprio che Spinalbese abbia avuto il Covid e che comunque siano state prese delle precauzioni: “Sono stato di là, poi la mattina dopo mi hanno fatto entrare dove entrano gli ospiti”, aveva detto il diretto interessato parlando con Romita.

A questo punto è probabile che l’uomo abbia avuto il coronavirus ma che sia sempre risultato negativo ai controlli. Altrimenti, davvero, non ci sarebbero ragioni per averlo tenuto in casa.

Di seguito alcuni post Twitter degli utenti con i fatti descritti:

Gente positiva,non l’hanno fatta uscire ma addirittura avere contatti molto ravvicinati. C’è tenere dentro persone positive per le dinamiche? Raga si è superato il limite della follia.#gfvip pic.twitter.com/oASrj9aRgd — 𝙣𝙞𝙘𝙤𝙡𝙚🐧 (@imnichi_) December 2, 2022

Queste, invece, le parole di Antonino a Romita:

Antonino : sono stato di là perché ho avuto dei sintomi …

DAI È OVVIO CHE QUASI TUTTA CASA HA AVUTO IL COVID . #gfvip pic.twitter.com/N7u9sijsJ5 — NATI FELICI (@FeliciNati) November 23, 2022

