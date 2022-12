Protagonista di Mi Casa Es Tu Casa, presto in onda, Cristiano Malgioglio ha raccontato alcuni aneddoti su ospiti e non solo.

Intervistato da Tv, Sorrisi e Canzoni, Cristiano Malgioglio ha parlato a tuttotondo del suo programma ‘ Mi Casa Es Tu Casa’, in onda dal prossimo 7 dicembre su Rai 2. Il noto artista si è soffermato anche sugli ospiti e pure su quelli che hanno detto no, anche per motivi economici…

Cristiano Malgioglio e le curiosità sul suo programma

Cristiano Malgioglio

Da mercoledì 7 dicembre 2022, come anticipato, Cristiano Malgioglio sarà protaognista con il nuovo programma di interviste ‘Mi Casa Es Tu Casa’, in onda nella prima serata di Rai 2. Proprio della trasmissione ha parlato a 360° tra le particolarità di ciò che accadrà e gli ospiti. Sia quelli che ci saranno che quelli che hanno detto no.

“L’unico rammarico è che doveva esserci Anastacia, ma non era stata bene e aveva sospeso tutti gli impegni”, ha raccontato il cantastorie. “Mi sarebbe piaciuto avere Jennifer Lopez. L’abbiamo contattata, ma con i soldi che ci ha chiesto ci facevo 20 puntate”, ha rivelato Malgioglio sulla nota popstar.

Al momento c’è grande attesa per l’esordio del programma e si parla anche degli ospiti della prima puntata. Da quello che filtra ci saranno Heather Parisi e Sam Ryder. Sulla loro partecipazione l’uomo ha anticipato qualcosa. La donna avrà una sorpresa e dovrebbe incontrare “un personaggio che non vedeva da tantissimo tempo”. Una situazione che ha fatto “piangere tutti e tre”.

Per quanto riguarda il cantante e chitarrista britannico, secondo classificato quest’anno all’Eurovision Song Contest vinto dall’Ucraina, sarà protagonista cantando il nuovo singolo Somebody.

Insomma si annuncia un inizio scoppiettante per la trasmissione del paroliere. Staremo a vedere come andrà e se il pubblico apprezzerà. Siamo sicuri di sì.

Di seguito un simpatico post Instagram che parla del programma dell’artista:

Riproduzione riservata © 2022 - DG