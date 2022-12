Siparietto a Pomeriggio 5 tra Barbara D’Urso e Guendalina Tavassi mentre si parla di ritocchini. Ecco cosa si sono dette le due donne.

Si parla di chirurgia estetica a Pomeriggio 5 tra Barbara D’Urso e Guendalina Tavassi. La conduttrice si è fatta raccontare dall’ex naufraga dell’Isola dei Famosi quante volte e in quali occasioni ha ricorso ai classici “ritocchini”. Non manca, tra le due donne, anche qualche ‘colpo basso’…

Barbara D’Urso e i ritocchini di Guendalina Tavassi

Nella scorsa puntata di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso e Guendalina Tavassi si sono divertite a svelare alcuni dettagli che le riguardano in ottica estetica.

In modo particolare la conduttrice ha chiesto alla sua ospite qualcosa in più riguardo i suoi ritocchini. La Tavassi ha risposto: “Quanti interventi ho fatto? Sul viso ho rifatto solo il naso, e qualche punturina alla bocca, un po’ di filler”. Poi sul seno ha aggiunto: “Prima era di più, ho allattato tre figli. Ho dovuto fare la riduzione”. Nega l’uso del bisturi sul lato b: “I glutei mai ritoccati, davvero! Sono miei”.

Non manca anche un momento decisamente divertente e che suona quasi come una “provocazione” che la conduttrice ha fatto alla sua ospite.

Parlando di botox e di rughe sulla fronte, la D’Urso ha precisato: “Amiche mie, sapete cos’è il Botox? Si tratta di una tossina usata per attenuare le rughe. Quando vedete una come me che quando alza le sopracciglia è piena di rughe vuol dire che non fa il Botox. Quando vedete Guendalina che ha una sorta di piazza in fronte vuol dire che ha fatto il Botox. Lei è immobile quando ride”.

Insomma Carmelita ha voluto sottolineare come a 65 anni la sua pelle e la sua bellezza siano ancora decisamente di alto livello.

Di seguito un post Twitter di Pomeriggio 5 con una parte delle parole della conduttrice e della sua ospite:

Tutta la verità sui ritocchini di Guendalina Tavassi 💉#Pomeriggio5 pic.twitter.com/WJXcr2V4Fm — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) December 1, 2022

