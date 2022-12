Da suora a cameriera in Spagna: Cristina Scuccia racconta ancora la sua nuova vita e alcuni aneddoti molto particolari.

Ha destato tanto scalpore la nuova vita di Cristina Scuccia che tutti, in tv, erano abituati a conoscere come Suor Cristina. La donna ha deciso di lasciare la tonaca e iniziare un nuovo percorso. A Tv, Sorrisi e Canzoni la ragazza ha parlato di alcuni dettagli molto particolari vissuti negli ultimi mesi.

Cristina Scuccia: le parole sulla nuova vita

Suor Cristina

“Sono andata in Spagna perché volevo vivere quest’anno lontano da chi poteva riconoscermi, non volevo giustificarmi. Ho messo in pausa la musica a certi livelli, ma l’ho vissuta con più intimità. Ho ‘abbracciato’ la chitarra, altra compagna di viaggio, ho scritto tantissimo, tirato fuori cose mie personali”, ha esordito Cristina Scuccia.

La musica e lo spettacolo, però, potrebbero tornare nella sua vita specie dopo aver preso parte, come Suora, a The Voice e Ballando con le Stelle. “Non pongo limiti alla provvidenza, di sicuro non nascondo che mi piacerebbe tornare a cantare, quindi vediamo. Chi lo sa”.

Sulla sua nuova vita in Spagna: “Il rapporto con i miei colleghi quando hanno capito chi fossi? Quello è stato un altro momento decisivo. Mi sono chiesta, mi licenzio o vado avanti? Alla fine ho detto che quella ero io. Loro mi hanno conosciuta al di là di tutto e hanno una sorta di protezione nei miei confronti”.

Particolare anche la prima volta in una discoteca: “La prima volta che siamo andati a ballare c’era sempre qualcuno che controllava dove fossi perché sapevano il mio disagio in un ambiente nuovo. Ho trovato nuovi amici attraverso i quali forse ho capito che non stavo facendo niente di male. Sono come tutti loro e vado avanti”.

Di seguito, invece, una parte di una recente intervista rilasciata a Verissimo:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG