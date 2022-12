Con un messaggio sui social e una foto, è arrivato in queste ore l’annuncio della donna direttamente dal lettino di ospedale.

Opinionista e saggista, Maria Giovanna Maglie sta male e dal suo lettino di ospedale ha dato l’annuncio di essere ricoverata da quasi due mesi. Sui social le sue parole a distanza appunto di diverse settimane da quel malore che l’aveva colpita in diretta televisiva.

“Sono in ospedale da due mesi”: le parole della donna

Lettini ospedale stanza

Lo scorso settembre, ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica su Rete4, Maria Giovanna Maglie ha avuto un malore in diretta. Una problema fisico che, evidentemente, non è ancora stato risolto dato che oggi, a distanza di diverso tempo dal quel momento, su Twitter è arrivato il racconto e uno scatto che non lasciano spazio ad interpretazioni.

“Sono in ospedale per una serie di interventi chirurgici da quasi due mesi. Ecco la ragione della mia latitanza”, ha scritto la nota opionista e saggista su Twitter. “Spero di riprendermi al più presto e tornare come prima, per ora fatemi tanti auguri”.

Nel corso della sua carriera, la Maglie ha scritto libri e documentari ed era diventata anche famose in televisione per la sua partecipazione ai programmi come L’isola dei famosi, La sposa perfetta, La vita in diretta, L’Arena e Stasera Italia nel ruolo di opinionista.

Di seguito il post su Twitter di Maria Giovanna Maglie dove è possibile vedere anche il grande affetto dei fan nei suoi confronti:

Sono in ospedale per una serie di interventi chirurgici da quasi due mesi Ecco la ragione della mia latitanza. Spero di riprendermi al più presto e tornare come prima, per ora fatemi tanti auguri pic.twitter.com/FFC62ygugP — Mariagiovanna Maglie (@mgmaglie) December 2, 2022

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG