Ex concorrente del Gf e figlia di Bobby Solo, Veronica Satti si è mostrata sui social con i capelli rasati a zero. Il motivo? Un mental breakdown.

Veronica Satti non è nuova a problemi mentali che ha spesso condiviso con il web. La ex concorrente del Grande Fratello, che è riuscita a recuperare il rapporto con il padre Bobby Solo proprio grazie al reality show, ha più volte parlato pubblicamente dei suoi problemi di depressione e autolesionismo. Negli ultimi giorni, si è mostrata con la testa completamente rasata allarmando il popolo del web che ha pensato immediatamente ad una malattia.

Veronica Satti: “Perchè ho rasato la testa”

A spiegare quali sono stati i motivi per cui Veronica Satti ha deciso di radersi è stata la diretta interessata, smentendo immediatamente l’ipotesi legata alla salute.

“Circa un mese fa ho avuto un forte mental breakdown, stavo malissimo, la depressione maggiore mi stava divorando, avevo una voragine di oscurità che risucchiava anche la notizia più bella, la cosa più felice”.

Inizia così la lunga confessione della Satti, che si è lasciata travolgere da sentimenti negativi come “dolore, angoscia, ansia, desolazione, apatia e disperazione”

In un momento ho preso il rasoio e ho tagliato tutti i miei capelli, come una sorta di purificazione, di pulizia del karma, di purità dell’anima. Faceva tutto male – ha continuato a spiegare – . Non volevo essere più essere toccata fisicamente ed emotivamente”.

Veronica ha chiesto aiuto e, grazie alla terapia e alla vicinanza di alcune persone è riuscita a rialzarsi. “Non è ancora finita ma mi sento più forte. Sono diventata una hikikomori e ora riesco a uscire di casa dopo due anni di auto segregazione – ha confessato ancora, lanciando un importante messaggio a coloro che soffrono dei suoi stessi disturbi – . Chiedete aiuto se vi sentite così. Senza vergogna. La salute mentale va validata ed è un diritto”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG