Il pubblico in rivolta contro Verissimo dopo l’annuncio dell’intervista a Ida Platano e Alessandro Vicinanza: critiche anche a Silvia Toffanin.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno da poco lasciato gli studi di Uomini e Donne decidendo di vivere il loro amore lontano dalle telecamere. Pochi giorni dopo l’addio, sono tornati ospiti del dating show di Maria De Filippi per raccontare come procede la storia, mentre Verissimo ha annunciato che saranno ospiti dell’appuntamento di domenica 4 dicembre. Il web, però, pare non abbia particolarmente apprezzato.

Rivolta contro Verissimo: l’umore del web

“La prima intervista insieme di Ida e Alessandro”, ha annunciato Verissimo senza immaginare che, di lì a poco, il popolo del web si sarebbe sollevato con una protesta.

“Tv spazzatura e trash? Un programma che meritava proprio per gli ospiti, sta cadendo in basso! Due persone non famose, che non sanno parlare e che hanno stancato! Non lo guarderò mi dispiace! Spero anche gli altri”, hanno iniziato a scrivere alcuni utenti, “La trasmissione è caduta a livelli bassi”, “Anche la Toffanin ce la siamo giocata!!! Ma come si fa ad invitare ‘sti due?!? Ma dai… vanno proprio tutti. Altro che vip”, hanno continuato a commentare adirati i telespettatori.

Ida Platano, com’è noto, è un personaggio che ha sempre diviso Uomini e Donne: da una parte i sostenitori, e dall’altra coloro che non hanno mai creduto ai suoi amori, prima per Riccardo e poi per Alessandro.

La sua uscita dal dating show di Canale 5, quindi, aveva fatto tirare un sospiro di sollievo ai telespettatori, stanchi di ritrovarla sempre al centro dello studio. L’annuncio di Verissimo, però, ha spiazzato davvero tutti e le critiche si sono moltiplicate di ora in ora.

Riproduzione riservata © 2022 - DG