Sorpresa a Uomini e Donne con Ida Platano e Alessandro Vicinanza che hanno deciso di uscire insieme dal programma per conoscersi meglio.

Una svolta, forse, inattesa a Uomini e Donne: Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno deciso di abbandonare insieme il programma. I due protagonisti del trono over, seduti uno davanti all’altro, si sono parlati e hanno comunicato la scelta di lasciare la trasmissione per iniziare la loro relazione fuori. Si chiude quindi un capitolo con diverse reazioni, anche da parte di Riccardo Guarnieri, ex della Dama…

Uomini e Donne, Ida e Alessandro escono dal programma

Maria De Filippi

Nel pomeriggio di Uomini e Donne, come anticipato, ecco la clamorosa svolta. Ida Platano ha fatto la sua scelta, e dopo tanti rumors, voci, discussioni, eccola uscire con Alessandro Vicinanza.

La dama del trono over ha scelto di provare ad uscire dal programma insieme al cavaliere che da qualche tempo la stava corteggiando.

I due erano al centro di un triangolo amoroso insieme a Riccardo Guarnieri, l’ex storico della Platano, e ormai da tante puntante stavano “dominando la scena” nella trasmissione.

Nella puntata odierna, entrati nello studio evidentemente emozionatissimi ed elegantissimi, i due hanno reso nota la loro scelta. “Ci siamo visti tanto in questo mese, sono stato quasi tutte le settimane a Brescia- ha esordito Alessandro. – Ho le mie paure ma quando ti sto lontano sto male. Ho un sentimento troppo forte nei fuori confronti che non riesco a farne a meno. Non riesco a fare a meno di te”.

A questo punto è arrivata la risposta di Ida che ha annunciato di voler rischiare e provare a vivere questa relazione: “Io sono arrivata a capire determinate cose, mi porti tante emozioni forti che arrivata a questo punto ho preso la decisione di uscire con te”.

Non è mancata anche la reazione dell’ex Riccardo Guarnieri che, sollecitato da Maria De Filippi, ha detto: “Non voglio dire nulla Maria. Ho accumulato così tanta indifferenza in questi giorni che davvero, non ho nulla da dire”.

Di seguito il post Instagram di Uomini e Donne con “la scelta” della coppia:

https://www.instagram.com/p/ClTlVybNfWj/

Di seguito, invece, la reazione di Riccardo Guarnieri, ex di Ida:

