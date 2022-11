Chiara Nasti racconta il post parto e le prime giornate da mamma tra allattamento, difficoltà e anche qualcosa sulla sua forma fisica.

Chiara Nasti torna a parlare con i fan a proposito del post parto e delle prime giornate da mamma tra notti insonni, allattamenti e la voglia di tornare ad allenarsi per rimettersi in forma il prima possibile. La modella e influencer, come suo solito, è stata molto diretta e sincera nelle sue risposte.

Chiara Nasti, i racconti post parto

Chiara Nasti

Dopo aver avuto il piccolo Thiago, Chiara Nasti ha già raccontato diversi dettagli del parto e anche delle prime fasi successive. In queste ore, via social, la compagna di Mattia Zaccagni ha avuto modo di raccontare altre curiosità sulle prime giornate da mamma.

“Mi sento bene anche se mi sto ancora riprendendo dal parto. Ho fatto il cesareo dopo 10 ore di travaglio, sono stata costretta”, ha esordito la ragazza. Oltre al racconto a voce, però, anche la didascalia dove ha spiegato: “Un po’ mi è dispiaciuto non aver fatto parto naturale, più che altro perché ero stra motivata. Ad ogni modo, fa niente, dovevamo per forza fare cesareo”.

E ancora a chi le chiedeva come aveva fatto ad essere già così in forma: “Ma, in realtà sembro ancora incinta di 3-4 mesi. In realtà credo sia normale. Poi mi hanno detto che c’è differenza tra parto naturale e cesareo, che ci metti un po’ di più. Ma sicuramente non vedo l’ora di mettermi in forma quanto prima”. E nella didascalia della storia: “Non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi ma devo aspettare almeno un mesetto. Per ora la pancia c’è ancora”, con tanto di emoticon della risata”.

Parlando poi di allattamento: “Si che allatto. Anche se è veramente stra impegnativo. Non pensavo fosse così. Lui resta ore attaccato, ha sempre fame”. Quest’ultima frase accompagnata dai vari stati d’animo risata, “dolore” e amore.

Di seguito, invece, un recente post Instagram di alcune ore fa della modella e influencer:

