Guendalina Tavassi ha parlato del rapporto con suo fratello Edoardo, ora protagonista al GF Vip, ma anche della sua situazione sentimentale…

Sempre diretta e sincera Guendalina Tavassi, specie quando si parla dei sentimenti e del rapporto con suo fratello Edoardo. La donna ha parlato a Chi della sua vita privata: dall’infanzia a oggi e si è lasciata andare anche ad alcune curiosità attuali a proposito della partecipazione dell’uomo al GF Vip dopo quella, con lei condivisa, all’Isola dei Famosi.

Guendalina Tavassi: il rapporto con Edoardo e la “promessa”

Guendalina Tavassi

L’intervista di Guendalina Tavassi parte dall’amore per suo fratello e l’infanzia: “La gente può pensare a noi come due persone eternamente allegre, ma in realtà solo io e il mio fratellone sappiamo quanto abbiamo sofferto e quanti buchi abbiamo dentro al nostro cuore. Ci vedevamo soltanto in tribunale, davanti agli assistenti sociali, con lo psicologo. Sto parlando di otto, nove anni trascorsi così, in modo difficile, duro, doloroso”.

Si passa poi al Grande Fratello Vip e all’idea della possibile vittoria di Edoardo: “Se dovesse vincere, cosa che mia nonna in sogno gli ha prognosticato, prometto che sposerò Federico, a patto che le nozze le paghi Edoardo. Sarà lui a portarmi all’altare, ce lo meritiamo”.

Infine, Guendalina ha svelato i migliori e i peggiori del GF Vip 7 secondo lei. Tra i promossi ci sono Luca Salatino, Giaele De Donà e anche Patrizia Rossetti. Decisamente flop, invece, Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli. Su Edoardo Donnamaria, poi, la donna ha voluto dire: “Prego per lui che si salvi. Non vorrei che lui stesse cercando di restare nella storia per i condizionamenti che arrivano dall’esterno. Insomma, i fidanzamenti, le love story, nei reality hanno sempre funzionato, ma dovevano essere reali non… reality”.

