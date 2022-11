Incredibile storia che coinvolte il noto cantante Al Bano. Una donna ha rivelato di aver avuto una relazione con lui…

Gossip piccante attorno ad Al Bano. Il cantante di Cellino San Marco è stato additato di una storia con una donna, tale Patricia Donoso. Proprio lei, nel corso del programma Salvame Deluxe, in onda su TeleCinco, ha raccontato la presunta liaison con l’artista.

Al Bano, le parole di una donna: “Una storia con lui”

Al Bano Carrisi

Come anticipato, Al Bano è stato protagonista del gossip in queste ore. Questa volta, però, nulla ha a che vedere con Loredana Lecciso e Romina Power. Infatti, a chiamare in causa il cantante è stata una donna, precisamente una avvocatessa, tale Patricia Donoso, che in Spagna ha associato il suo nome a quello del pugliese per una presunta relazione avvenuta anni fa.

Nel corso del programma Salvame Deluxe, in onda su TeleCinco, la Donoso, intervenuta telefonicamente, ha ripetuto più volte di avere avuto una relazione con Al Bano Carrisi. Tutto questo è avvenuto nonostante il conduttore della trasmissione, Jorge Javier Vázquez, stesse più volte ripetendo, in difesa del cantante, che lui non la conoscesse neppure.

Chiamato in causa anche su una prestazione vocale appena avuta, Al Bano ha detto: “Questa donna ha detto che non ho cantato live? Donna, questo è il secondo errore che hai fatto stanotte. Vediamo quanti ancora ne fai”.

La Donoso a quel punto ha aggiunto: “Tu credi, seriamente, che io abbia paura di te? Tutto quello che ho detto è la verità e verrà dimostrato poco a poco. Per tre anni abbiamo mantenuto una relazione ed è così, dica lui quel che dica. Ho cercato la sua querela, la sua denuncia, ma non l’ha fatta. Non capisco perché non l’ha depositata”.

Dal racconto della donna, sembra che i due si siano conosciuti a San Siro, a Milano. Da parte dell’uomo solo una risposta: “Tutte bugie”.

Di seguito un recente post Instagram sul cantante:

