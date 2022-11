Confessioni social da parte di Aurora Ramazzotti a proposito del suo corpo che cambia in gravidanza con focus in particolare sul seno.

Torna a parlare della sua gravidanza Aurora Ramazzotti. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha parlato ai suoi seguaci su Instagram attraverso una serie di stories. Il motivo? I tanti messaggi che le stanno arrivando a proposito del suo fisico ed in particolare del seno che inizia a diventare più abbondante.

Aurora Ramazzotti e il seno che cresce in gravidanza

Aurora Ramazzotti

Come noto, Aurora Ramazzotti è in dolce attesa e nelle sue stories Instagram ha confessato ai follower che odia avere il seno più grande del solito. Infatti, come è inevitabile che accada in dolce attesa, il suo lato A è cresciuto in fretta e adesso le sta creando “qualche fastidio”.

Parlando ai suoi seguaci, la giovane conduttrice e volto della tv ha detto: “Ogni giorno mi arrivano 300, 400 messaggi sulle mie tette. Fa ridere perché io sono membro da sempre del ‘no tette club’ e fiera anche di esserlo. Mi chiedete come ci si sente…io ve lo dico: posso? Strasopravvalutate!”.

Insomma, Auri non sembra così felice di avere il seno più grande del solito. La 25enne, che il prossimo aprile metterà al mondo il suo primo figlio, un maschietto, fortemente voluto con il fidanzato Goffredo Cerza, ha poi proseguito nella sua spiegazione motivando anche il suo non essere troppo entusiasta.

“Belle, certo. Talvolta divertenti, ma comunque pesano. Quando le tiri fuori dal reggiseno sembra il mostro di Loch Ness che esce… E poi quando ti pieghi, ti si appoggiano sulla pancia…”. E in conclusione: “No davvero, preferivo la mia prima!”.

Insomma, almeno fino al parto e qualche tempo anche dopo, la bella e simpatica Aurora dovrà far fronte a questa “problematica”…

Di seguito, invece, un recente post Instagram della giovane:

