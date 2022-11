Dure critiche contro Chiara Ferragni per il video in cui si mostra in lingerie bianca. Questa volta l’influencer sbotta contro i bigotti.

Chiara Ferragni è solita ricevere critiche per ogni post che condivide sui suoi canali social. A volte la criticano per l’eccessiva esposizione dei figli Leone e Vittoria, altre per non tenere alla privacy della coppia e, altre ancora, per mostrarsi senza vergogna alcuna in lingerie. Ma la Ferragni, che lavora con la sua immagine, non sembra affatto turbata da tali accuse che, ormai, sono all’ordine del giorno. L’ultimo post in intimo bianco, però, ha dato vita ad una serie di messaggi cui Chiara ha voluto replicare.

Chiara Ferragni sbotta: cosa è successo

Dopo aver pubblicato su TikTok un video in cui si mostra con l’intimo bianco e qualche gioiello molto prezioso, Chiara Ferragni è stata subissata di insulti.

Da chi la accusa di essere madre e, come tale, non dovrebbe esporre il proprio corpo in questo modo, a chi ritiene che Fedez potrebbe arrabbiarsi troppo vedendola così sui social.

Stanca di accuse, commenti e critiche di questo tipo, la Ferragni ha voluto replicare.

“Ma questi commenti: ‘Chiara che bisogno c’era’, ‘Chiara cosa ti succede’, ‘Guarda che tuo marito si inca**a’ perché io posto un video in intimo come ho sempre fatto nella mia vita, ma siete fuori?! – ha replicato lei – .Non c’è niente di più bello di trovarsi a proprio agio con il proprio corpo. E se voglio farlo vedere, che male c’è? Non faccio male a nessuno…tranne alle vostre menti bigotte!”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG