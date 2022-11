Siparietto divertente a Le Iene tra Belén Rodriguez e Teo Mammucari: lei finge un orgasmo, ma il collega la stronca con ironia.

Non è la prima volta che Belén Rodriguez finge un orgasmo in tv. In stile Harry ti presento Sally, la conduttrice si era cimentata in una prova di recitazione a Tu sì que vales, insieme a Gerry Scotti. In quell’occasione, il video diventò virale e scatenò l’ironia del web. Così Belén ci ha riprovato sul palcoscenico de Le Iene, ma anche questa volta il risultato non è stato dei migliori.

Belén e Teo Mammucari, siparietto a Le Iene

Dopo aver mandato in onda il servizio de Le Iene su un sex toy destinato al piacere femminile, le telecamere di Italia 1 sono tornate in studio.

Belén Rodriguez e Teo Mammucari si sono fatti “sorprendere” in atteggiamenti amorosi, fino all’orgasmo recitato dalla conduttrice.

Dopo qualche gemito poco credibile, però il collega ha fermato tutto. “Sei falsissima, sei finta. Uno si aspetta da Belen Rodriguez una cosa tipo…ah! Uh! – ha sbottato ironico Mammucari – . E invece…Sembravi una mucca che fa la ca**a su un sasso. Una cosa brutta, una capretta!”.

L’argentina, divertita, ha replicato: “Ma questa è una finzione. Poi si fa diversamente, no?”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG