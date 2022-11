Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si raccontano prima delle nozze e rivelano di aver consumato nella casa del Gf Vip.

“Oggi con l’annuncio delle nozze possiamo ufficialmente chiudere l’armadio?”, ha scherzato Ignazio Moser durante un’intervista rilasciata al settimanale Chi. E, in effetti, della partecipazione del giovane e di Cecilia Rodriguez al Gf Vip molti ricordano la famosa storia dell’armadio. Ma la sorella di Belén ha voluto raccontare tutta la verità, ammettendo che la coppia ha consumato nella casa di Cinecittà, ma l’armadio non c’entra nulla.

Cecilia Rodriguez senza freni: il racconto

“Guardi, noi due abbiamo fatto sesso nella Casa e non si è visto – ha rivelato la Rodriguez junior – . E appena usciti lo abbiamo fatto nel camerino di Mattino Cinque. Eravamo molto focosi allora (anche ora lo siamo), ma nell’armadio c’è stato solo un bacio: lui era con la camicia aperta, me lo volevo baciare, me lo volevo mangiare”.

Non contenta, quindi, Cecilia ha raccontato pubblicamente quale sia stato il luogo in cui lei e Ignazio hanno vissuto l’intimità. “C’era il cofano del letto (il mobile contenitore, ndr), potevi aprirlo: lì ho messo tutte le lenzuola intorno, siamo entrati tutti e due, poi però lui ha lanciato le mutande fuori… – ha continuato – . E c’è la storia del lupo e della pecorella…”.

Svelati tutti i segreti sull’amore nato sotto le telecamere del Gf Vip, Cecilia e Ignazio hanno anticipato che le nozze si terranno – molto probabilmente – a ottobre.

Entrambe le famiglie sono state molto felici della scelta di entrambi, compreso il padre di Moser. “Prima di tutti, però, l’ho detto a papà perché a lui i giornalisti domandavano sempre: ‘Ma allora tuo figlio si sposa?’. E lui ogni volta rispondeva: ‘Anche se lo facesse, sarei l’ultimo a saperlo’ – ha raccontato – . Quindi l’ho chiamato: ‘Ora ti dico che sei il primo a saperlo, così capisci che non capisci niente’”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG