Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano, ma cosa ne pensa il signor Francesco, padre del futuro marito? Ecco le sue parole.

Francesco Moser ha parlato, in modo comunque molto riservato, del prossimo matrimonio tra Cecilia Rodriguez e sui figlio Ignazio. Il padre del ragazzo non ha mostrato particolare entusiasmo e ha spiegato come lo è venuto a sapere.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano: le parole del padre di lui

Nelle scorse giornate, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno annunciato con un breve video che presto si sposeranno. I due hanno pubblicato una clip che riassume la dichiarazione d’amore del ragazzo dove è visibile anche l’anello della proposta. “And… she said yes. Non vedo l’ora di viverti per tutta la vita!”, la didascalia che ha accompagnato il loro post social dove tantissimi fan hanno potuto commentare e mostrare la propria gioia.

A commentare questo futuro matrimonio, è stato a Diva e Donna Francesco Moser, padre del ragazzo.

“Mi hanno telefonato per dire che sarebbero venuti qui in Trentino per fare l’annuncio”, ha detto il padre di Ignazio. “Ne ho preso atto, mica posso dire sì o no. Io non posso fare altro che guardare, mica posso comandarli. Ormai sono fidanzati da anni, mica possono restare fidanzati tutta la vita. Speriamo che vada tutto bene”.

Parole abbastanza fredde e distaccate ma che nascondono, probabilmente, solo grande timidezza e anche un tenere fede alla sua riservatezza. Infatti, il signor Francesco, noto ex campione nel ciclismo, si è sempre tenuto molto lontano dai gossip e da ogni vicenda social. Siamo sicuri che nel privato avrà mostrato grande gioia per questo prossimo traguardo che suo figlio taglierà con la nota modella argentina, sorella di Belen.

Di seguito il post Instagram con cui la coppia ha dato il lieto annuncio:

