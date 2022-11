Le confessioni di Nancy Brilli sulle sue relazioni passate ma anche sul “cuore libero” attuale. Tutte le parole della bellissima attrice.

In occasione del lancio del film ‘Amici per la pelle’ nel quale è protagonista, Nancy Brilli ha avuto modo di raccontare diversi aspetti della sua vita privata e sentimentale soffermandosi sulle relazioni del passato ma anche sulla libertà di cui, ora, gode il suo cuore…

Nancy Brilli e l’amore…

NANCY BRILLI

Le parole di Nancy Brilli riprese da Today partono dal rapporto con Massimo Ghini con cui recita nel film ma anche con cui è stata sposata in passato: “Noi ci siamo sposati per allegria. Stavamo bene insieme, ridevamo molto e dopo sei mesi eravamo marito e moglie. Il matrimonio non è andato male, è andato corto”.

E ancora sull’amore e il suo stato attuale. “L’ultima storia d’amore lunga è stata quella con Roy. Si dice che ci voglia la metà del tempo della durata di una relazione per superare la separazione. Non so se passeranno sette anni e mezzo. Ora sono a quattro. Non sono a caccia di nuovi amori. In questo periodo. Mi hanno corteggiata anche uomini sposati: mi fanno tristezza. La fedeltà è un valore importante. Il tradimento può capitare, ma non può essere uno stile di vita”.

A proposito di tradimenti: “Se io ho mai tradito? Sono stata tradita spesso. E mi è capitato di chiudere una storia anche da un giorno all’altro, perché mi piaceva un altro”, le parole dell’attrice.

Di seguito un recente post Instagram dell’attrice:

