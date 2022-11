Alle prese con la gravidanza per quello che sarà il suo primo figlio, Aurora Ramazzotti affronta le nausee con un metodo molto efficace.

Aurora Ramazzotti è in dolce attesa del suo primo figlio. La showgirl diventerà mamma insieme al suo compagno Goffredo Cerza. Come capita in tutte le gravidanze, uno degli ostacoli da superare sono le nausee. La ragazza, però, ha un metodo quasi infallibile per affrontarle: il ginger shot. Si tratta di un “trucchetto” (una miscela) che in passato aveva già visto un altro volto noto della tv e soprattutto dei social farne uso.

Aurora Ramazzotti e il ginger shot

Aurora Ramazzotti

Il suo nome sembra essere quello di un cocktail che si beve la notte quando si esce per locali, invece, si tratta di un rimedio naturale molto utile a ridurre le nausee della gravidanza. Ecco perché, secondo quanto riportato da Oggi.it, anche Aurora Ramazzotti ne fa uso.

Scriviamo anche, perché, in realtà, come anticipato in precedenza, non è la prima donna Vip a usarlo. Prima di lei, infatti, anche Chiara Ferragni aveva raccontato di sfruttare questo abbinamento – che ora vi spiegheremo – per il raffreddore.

Il ginger shot non è altro che una miscela di limone, miele e zenzero che aiuta a combattere il raffreddore ma, allo stesso tempo, anche altre problematiche.

Nel caso della Ramazzotti, infatti, viene utilizzato ad inizio gravidanza per lottare contro le nausee. In modo particolare questo ginger shot sfrutta le proprietà dello zenzero, in grado appunto di dare una mano per contrastare queste problematiche.

Unica cosa: non bisogna abusarne a causa della presenza in esso di sostanze ad attività mutagena che potrebbero dare dei guai, specie alle donne che sono incinta. Insomma, usarlo sì, ma con moderazione.

Di seguito quello che era stato l’annuncio della dolce attesa da parte dei futuri genitori Aurora e Goffredo con un post su Instagram:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG