L’annuncio, senza promesse, di Fedez ha scatenato i fan: provare ad avere Harry Styles a Muschio Selvaggio. Sogno proibito? Il web ci crede.

Sogno impossibile oppure no? Fedez ci prova e, siamo convinti, farà di tutto per stupire. Il suo obiettivo? Portare a ‘Muschio Selvaggio’, il podcast da lui curato, nientemeno che Harry Styles. Il rapper ha esaltato tutti i suoi seguaci sui social, in particolare su Twitter, annunciando, ma senza fare promesse, il tentativo di avere come suo ospite il noto cantante e attore. Quello che non poteva immaginare e che il web esplodesse di reazioni dopo i suoi tweet…

Fedez e Harry Styles ospite a Muschio Selvaggio? Il web ci spera

Fedez

“Forse vi porto Harry a Muschio Selvaggi, forse eh”, ha scritto Fedez nel primo pomeriggio. Una frase, senza particolari promesse e pretese ma che ha di li a poco scatenato una vera valanga di reazioni e commenti.

Il primo a “fomentare” il tutto è stato lo stesso rapper che ha proseguito nel suo pubblicare messaggi sull’argomento con una serie di scatti e didascalie. “Io e Harry Styles”, ha scritto nella didascalia di una foto che lo vede solo abbracciando il vuoto”. E ancora: “Io e le persone con cui non ho mai litigato”, sempre commentando lo stesso scatto.

Messaggi social sotto i quali, in poco tempo, è stato possibile vedere tantissime opinioni da parte dei suoi seguaci. “No Federico, non fare scherzi. Se porto Harry sei un grande”, ha scritto un utente.

Un altro, invece, ha detto: “Se Fedez riesce a portare Harry Styles a Muschio Selvaggio sarebbe la conferma che per lui nulla è impossibile”.

Una serie di tweet a raffica che hanno fatto andare il rapper in tendenza sul noto social network per diverse ore.

Adesso la domanda è solo una: ce la farà ad avere questo grande ospite nel suo podcast? Noi ci crediamo…

Di seguito il post Twitter del rapper con l’annuncio del “tentativo” di portare Harry Styles a ‘Muschio Selvaggio’ e successivamente tutte le reazioni sue e del web:

Forse vi porto Harry a Muschio Selvaggio, forse eh — Fedez (@Fedez) November 10, 2022

Io e Harry Styles pic.twitter.com/jB9sAA0zrF — Fedez (@Fedez) November 10, 2022

Io e le persone con cui non ho mai litigato pic.twitter.com/en5A7DuGCC — Fedez (@Fedez) November 10, 2022

