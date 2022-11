Finalmente, Beatrice Valli ha annunciato che è incinta del quarto figlio: la famiglia si allarga ancora una volta.

Bebè in arrivo in casa di Beatrice Valli e Marco Fantini. Come si vociferava da giorni, la coppia, nata nel salotto di Uomini e Donne, sta per accogliere in famiglia il quarto figlio. La lieta novella è stata resa pubblica su Instagram dall’ex corteggiatrice, con una serie di scatti davvero emozionanti.

Beatrice Valli è incinta del quarto figlio

Beatrice Valli e Marco Fantini aspettano il quarto figlio. L’annuncio arriva dal profilo Instagram della modella e influencer, che mostra una serie di scatti di famiglia dolcissimi. Si tratta di alcune fotografie che ritraggono la coppia insieme ai tre figli. “Presto in SEI. Questa volta non è colpa del lattosio. Aspettavamo semplicemente il momento giusto per dirvelo, nell’attesa che tutto andasse proprio come doveva andare. Abbiamo sempre cercato di mantenere la nostra privacy riguardo la gravidanza, perché credo che questo sia un momento così unico da meritare tutta l’intimità della propria famiglia.”, ha scritto Beatrice a didascalia degli scatti.

In effetti, da giorni si parlava di una sua probabile gravidanza. D’altronde, la Valli ha partecipato a diversi eventi pubblici e il pancione era ormai ben evidente. La modella, scherzando con quanti le chiedevano lumi sulle sue rotondità, ha sempre dato colpa al “lattosio“, ma la realtà era difficile da nascondere. “Ebbene, tutto è andato come doveva andare e noi siamo felicissimi di annunciarlo ufficialmente. Abbiamo iniziato questo nuovo percorso… non nel migliore dei modi ma sicuramente avrà il suo lieto fine, ne sono certa… ci abbiamo sempre creduto!“, ha concluso Beatrice.

La reazione di amici e fan: tra i commenti anche quello di Ludovica Valli

L’annuncio di Beatrice sul quarto figlio in arrivo ha entusiasmato i fan. Tanti i commenti degli amici, tra i quali spunta quello di Ludovica Valli, sorella della modella con la quale non sempre i rapporti sono stati idilliaci. Ludo, anche lei in dolce attesa, si è limitata ad aggiungere un cuoricino rosso. Da Valentina Ferragni a Cristina Marino, passando per Ida Platano, Costanza Caracciolo e Alena Seredova: in tanti hanno fatto gli auguri a Beatrice e Marco Fantini per la bellissima notizia.

