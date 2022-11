Forte scontro tra l’opinionista Bruganelli e la concorrente Antonella Fiordelisi per la questione Donnamaria.

Sale la tensione tra Sonia Bruganelli e Antonella Fiordelisi nel Grande Fratello Vip Episodio 16. Al centro della discussione la vicenda tra l’influencer ed Edoardo Donnamaria, la cui pace è gravemente sconvolta dagli incontri con i rispettivi ex partner: l’ingresso alla Camera di Micol Incorvaia da un lato, e l’incontro tra Antonella e il suo ex- partner dall’altro Fidanzato Gianluca. Alcuni vip della Casa hanno commentato il rapporto tra i due: “Se fossi Eduardo, non dormirei bene. Non li vedo coesistere“. Queste le parole di Antonino Spinalbese, ma le parole più dure le ha dette l’opinionista Sonia Bruganelli.

Lo scontro tra Sonia Bruganelli e Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi è in crisi dopo che il suo ex fidanzato Gianluca è apparso nella puntata scorsa e ammette di aver passato un brutto periodo dopo averlo visto. Ha però ribadito di amare Gianluca come amico e di voler approfondire il suo rapporto con Edoardo Donnamaria.

Sonia ha qualcosa da dire ad Antonella… e per lei la situazione è chiara: tra Antonella ed Edoardo c'è qualcosa che non convince fino in fondo. #GFVIP pic.twitter.com/euYf4iP3gd — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 10, 2022

A questo punto interviene Sonia Bruganelli in studio: l’opinionista dello show ha espresso la sua confusione sull’autenticità del rapporto tra Antonella ed Eduardo e ha criticato l’atteggiamento della concorrente: “Se prendi Eduardo e dimostri di poter vivere senza questo ragazzo, puoi zittirci tutti”

A queste parole la concorrente ribatte: “dato che sei editorialista, dovresti guardare anche il daytime, non solo a quello che sta succedendo nella puntata”.

L’opinionista ha perso le staffe e ha risposto: “Non paragonarti a me, lavoro in Mediaset da 20 anni. Se vuoi te lo dico in inglese: Do no compare yourself to me!”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG