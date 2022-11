Spesso al centro di critiche per alcune esternazioni relative alla sua vita privata e ai suoi figli, ecco che Rosa Perrotta torna ad essere al centro di tanti pareri negativi per colpa del party di compleanno del suo Achille che ha festeggiato il primo anno di vita. Il momento dedicato al piccolo è stato giudicato decisamente male dai seguaci della bella modella e influencer.

Come detto, questa volta, Rosa Perrotta ha subito una vera tempesta di critiche “a causa” dell’organizzazione e del tema scelto per il party di compleanno del figlio Achille. Il piccolo ha festeggiato il suo primo anno di vita e i suoi genitori, col fratellino Ethan, gli hanno organizzato un bellissimo momento.

Una vera e propria sceneggiatura a tema “Achille e Antica Grecia”, giocando appunto sul nome del bambino e l’antico guerriero.

Colore che fa riferimento ai bronzi antichi, la biga e tanto altro. Peccato che, nonostante fosse tutto perfetto, i fan non hanno ritenuto fosse un qualcosa di bellino per il bambino.

“Un allestimento angosciante per un bimbo di un anno”, ha scritto qualcuno nei commenti al post Instagram con le foto della Perrotta. “Decisamente non adatto e fuori luogo”, ha detto un altro.

Poi c’è chi esagera e fa riferimento al fatto che la donna e il suo compagno abbiano voluto ostentare la loro ricchezza. Un altro, invece, è stato decisamente più diretto guardando al futuro: “A 18 anni ci sarà direttamente Brad Pitt con il calesse e i cavalli, di poco gusto”, con riferimento al noto film in cui l’attore interpretava appunto Achille.

Di seguito il post Instagram con tanto di immagini della festa:

