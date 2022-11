Rosa Perrotta, sempre molto attiva sui social, ha raccontato che giornalmente deve fare i conti con gli haters che attaccano lei e i figli.

Rosa Perrotta torna a raccontare alcuni spiacevoli episodi che vive nella sua quotidianità sui social. La donna, sempre molto attiva su Instagram, ha dovuto fare i conti con alcune persone che, scrivendole in privato, l’hanno insultata e giudicata. In modo particolare alcune signore e donne che l’hanno accusata di essere grassa. Stessa accusa e insulto mosso anche al suo figlio più piccolo, Achille.

Rosa Perrotta e gli haters

Rosa Perrotta

Come anticipato, Rosa Perrotta ha fatto alcune stories per parlare con i fan e ha colto l’occasione per raccontare anche quello che le succede molto spesso via “messaggi privati”. In privato, infatti, è a quanto pare solita ricevere commenti, pareri e, alle volte, pure insulti da parte di altre donne e mamme che le danno “consigli” in modo piuttosto pesante e offensivo.

L’ex volto di Uomini e Donne ha mostrato svariati messaggi ricevuti da tante persone. Compresi quella di una singola utente alla quale ha voluto rispondere: “I consigli sono utili quando richiesti e dati in un certo modo. Diversamente signora, diventa rottura di co***ni”.

Non contenta, la Perotta ha aggiunto anche altri dettagli, ma questa volta su un’altra donna: “Ah, poi dimenticavo. Oggi mi ha preso un po’ di essere polemica. C’è un’altra che mi scrive che sono grassa, che Achille è grasso. Che io sono obesa. Giuro che se la trovo la posto. Dice che siamo due grassi. Commenta sempre la stessa cosa”.

Di seguito, invece, un simpatico recente post Instagram della donna con la sua famiglia completamente travestita per la festa di Halloween:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG