Bianca Balti dice la sua sulla legge anti rave e spiega come, anche per esperienza personale, non si trovi favorevole a questa decisione.

Le prime misure del Governo di Giorgia Meloni stanno facendo discutere. Tra queste, anche quella che è stata definita la legge anti rave che da tanti è stata commentata. Anche la nota modella Bianca Balti ha voluto dire la sua e lo ha fatto con un post su Instagram dove si è schierata decisamente contro tale decisione.

Bianca Balti e il post sulla legge anti rave

Bianca Balti

Come detto, tra i vari commenti arrivati sulla questione, in queste ore si è espressa anche la supermodella Bianca Balti. La donna ha voluto dire la sua sulla questione tramite il suo profilo Instagram dove ha condiviso alcune storie e un post proprio in merito alla norma anti rave.

Nel contenuto social sono presenti alcune immagini di rave organizzati a Milano, mentre nelle stories anche uno scatto che la immortala con un paio di occhiali arancioni fluo probabilmente mentre partecipava in prima persona ad un rave.

“Con tutti i rave a cui sono stata sarei ancora dentro con l’ergastolo”, ha esordito la Balti. “Il decreto rende illegale qualunque raduno con più di 50 persone che sia ritenuto dalle autorità pericoloso. Non specifica raduno musicale perciò persino politico o sindacale. Qualcosa che non esiste nemmeno in Russia. Il prossimo decreto cosa? Caspita, il mondo va avanti e l’Italia torna indietro”.

La norma anti rave prevede la reclusione da 3 a 6 anni per gli organizzatori, multe da 1.000 a 10.000 euro e si procede d’ufficio “se il fatto è commesso da più di 50 persone allo scopo di organizzare un raduno dal quale possa derivare un pericolo per l’ordine pubblico o la pubblica incolumità o la salute pubblica”.

Di seguito il post Instagram della Balti:

