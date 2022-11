Succede di tutto al GF Vip, anche un bacio tra Patrizia Rossetti e Attilio Romita. Le immagini hanno scatenato le reazioni dei telespettatori.

Non solo polemiche e discussioni, al GF Vip c’è spazio anche per qualche sorriso e persino per alcuni baci inattesi. Infatti, quanto accaduto tra Patrizia Rossetti e Attilio Romita ha generato grande sorpresa. Anche se il gesto è stato dettato solamente da un gioco…

GF Vip, il bacio tra Patrizia Rossetti e Attilio Romita

Patrizia Rossetti

Come detto, sta accadendo davvero di tutto nel corso del GF Vip e, in questo caso, per fortuna, si tratta di un qualcosa di piacevole e divertente. Infatti, i compagni di Casa si sono avventurati nel classico gioco di “obbligo o verità”. Una situazione che ha generato grandi risate e moltissime reazioni anche da parte dei telespettatori. In modo particolare per quanto accaduto tra Nikita e Daniele, che si sono baciati, ma anche e soprattutto per il bacio andato in scena tra Patrizia Rossetti e Attilio Romita.

I due, al centro dello studio, si sono abbracciati, hanno ballato e senza indugio si sono baciati sulle labbra con tanto di casqué finale. Il momento è durato anche abbastanza, come se i due ci abbiano davvero provato gusto e si siano divertiti.

Nel giro di pochissimo tempo, le immagini dell’accaduto sono diventate virali facendo migliaia e migliaia di visualizzazioni sui social. “Questo bacio tra Patrizia e Attilio ha svoltato la serata”, ha scritto un utente. “Bellissimi, li vedrei bene insieme”, ha commentato un altro spettatore.

Di seguito un post Twitter di un utente col bacio in questione:

romita e la rossetti la coppia che non ti aspetti ma che le oscura tutte #gfvip pic.twitter.com/oA4oEEmnCB — ilaria (@pollettaa_) November 2, 2022

