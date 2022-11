Retroscena nel “borse gate” tra Ilary Blasi e Francesco Totti. La donna non le avrebbe avute indietro ma le avrebbe trovate…

Arrivano ulteriori retroscena riguardo alle discussioni post separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. In modo particolare sulla vicenda delle borse sparite, ovvero quelle borse che l’ex capitano della Roma aveva nascosto per provare a riavere indietro i Rolex che, a loro volta, erano stati presi dalla conduttrice. Dalle ultime informazioni circolate, pare che le borse in questione non sarebbero state restituite ma sarebbero state trovate dopo “duro” lavoro.

Ilary Blasi e le borse sparite

Ilary Blasi

Come anticipato, arrivano interessanti indiscrezioni e retroscena relativamente al “borsa gate” tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Infatti, Il Fatto Quotidiano svela quella che sarebbe la verità sul caso delle borse sparite e messe via da parte dell’ex calciatore.

In passato si era parlato di una serie di borse Chanel, Dior, Gucci, Hermés che Totti aveva fatto sparire nella speranza che la showgirl gli restituisse i Rolex. Da quanto si apprende “le borsette non si erano mai mosse dal loro originale domicilio” e Totti “non le avrebbe restituite”.

La verità sarebbe che le borse non sarebbero mai mosse dall’abitazione dei due, quindi quella originaria. Semplicemente, la Blasi non andava spesso in una zona della casa dove, ancora, viveva Totti. Nella zona della Spa per la precisione. Un giorno la donna ha provato ad andarci ma si è trovata a fare i conti con una porta che non si apriva. Da qui i sospetti e addirittura l’intervento di un fabbro che avrebbe forzato e aperto l’ingresso.

Da qui, ecco le borse. Dalle informazioni de Il Fatto Quotidiano, con la Blasi, il giorno, era presente anche la figlia Chanel. Insomma, una storia davvero complicata con tanto di “retroscena” molto curioso e degno di un film.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della conduttrice:

Riproduzione riservata © 2022 - DG