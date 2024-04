Continua la storia d’amore tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Sui social un particolare commento ha scatenato la reazione del ragazzo.

Sono stati protagonisti prima a Temptation Island e poi al Grande Fratello. Adesso, Mirko Brunetti e Perla Vatiero stanno vivendo la loro storia d’amore “bis”. Sui social, nelle ultime ore, il ragazzo è stato protagonista di una curiosa replica arrivata ad un commento “piccante” destinato alla sua dolce metà che, evidentemente, lo ha fatto ingelosire e arrabbiare…

Mirko Brunetti replica ad un commento “piccante” su Greta

Alfonso Signorini

Come detto, nelle ultime ore la relazione tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero è tornata ad essere argomento di discussione sui social. In realtà, nessuna problematica. Anzi. Si è trattato solo di un siparietto in cui il ragazzo ha mostrato il grande legame con la sua dolce metà chiamata in causa da un commento “piccante” e, allo stesso tempo, poco elegante.

Sotto ad un post della Vatiero, infatti, un utente ha scritto senza giri di parole: “Scop***o?”, facendo riferimento alla donna.

Mirko, da gran cavaliere, arrabbiato e indubbiamente anche ingelosito, ha scelto la via dell’ironia: “Ho il codice sconto MIRKO10 con cui puoi acquistare un aspirapolvere. È più comodo”. Insomma, una replica decisamente simpatica con cui ha “rovesciato” la querelle a suo favore.

La storia tra i Perletti

La relazione tra i due ragazzi, come noto, sta vivendo una seconda vita. Dopo Temptation Island e le vicende che hanno coinvolto anche Greta Rossetti, i due sono tornati insieme anche grande all’esperienza al GF e ora sognano in grande.

Di recente, la stessa Perla aveva spiegato: “Come è stato rivivere certe emozioni con Mirko? Come la prima volta. Sembra che il tempo non sia mai passato e che la storia non sia mai finita. È assurdo, mi emoziono ancora come una bambina dopo anni…”.