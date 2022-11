Curiose dichiarazioni da parte di un ex volto di Uomini e Donne riguardo alla sua attuale relazione anche comparata con quelle del passato.

Interessanti e curiose parole di un ex Uomini e Donne. L’ex volto della trasmissione ha raccontato in un’intervista come sia il suo attuale rapporto con la fidanzata sottolineando anche come si comportano nell’intimità. Di chi stiamo parlando? Di Lucas Peracchi…

Ex Uomini e Donne: le parole sull’intimità

Coppia amore letto

Intervistato da Nuovo, Lucas Peracchi ha raccontato diversi aspetti della sua vita privata e intima ora in compagnia della fidanzata Karen Eliana.

“A differenza di Mercedesz (Henger, sua ex fidanzata ndr), Karen conosce il valore dei sacrifici, apprezza le piccole cose e poi è una casalinga da dieci e lode. Facciamo l’amore anche otto volte al giorno”, ha detto l’ex Uomini e Donne.

Poi, il ragazzo ha ancora sottolineato, questa volta mettendo in evidenza quelle che sarebbero le sue doti: “Non a caso mi volevano come attore hard”. Nonostante l’allettante proposta da questo particolare mondo, il 36enne non se l’è sentita di intraprendere la nuova strada ed è restato nel campo del personal training, della moda e dell’imprenditoria social. Un lavoro che condivide con la sua nuova fidanzata quindici anni più giovane di lui.

Insomma, tutto procede alla grande per il ragazzo e la sua compagna ed evidentemente le cose vanno così bene che ha sentito il bisogno di raccontare anche queste “sfumature” piuttosto intime della sua vita.

Di seguito un recente post Instagram proprio di Peracchi:

