Ilary Blasi a cena con un altro uomo dopo la separazione da Francesco Totti. Di chi tratta? La foto non chiarisce…

Si torna a parlare di Ilary Blasi, ma questa volta non per la separazione con Francesco Totti. La conduttrice, infatti, è stata pizzicata a cena con un uomo ma ancora non si sa esattamente chi sia. Diva e Donna ha mostrato la foto dando qualche ulteriore dettaglio…

Ilary Blasi a cena con un altro uomo: di chi si tratta

Ilary Blasi

Come detto, Ilary Blasi è stata pizzicata con un altro uomo dopo la separazione da Francesco Totti. Dalla comunicazione ufficiale della fine della loro storia d’amore, questa è la prima volta che il nome e il viso della conduttrice vengono affiancati a quello di un’altra persona diversa, ovviamente, dall’ex marito.

Sull’identità dell’uomo non ci sono molte informazioni. A dare qualche dettaglio è Diva e Donna che ha mostrato la foto e su Instagram, nella didascalia di un post, ha scritto: “In questa immagine parte di in servizio più ampio che potete trovare in esclusiva solo sul numero di ‘Diva e donna’ in edicola questa settimana, Ilary è uscita a cena con un nuovo cavaliere: si chiama Edoardo e fa l’immobiliarista”.

Insomma, sono noti solo nome e lavoro. Nulla su chi sia esattamente, età o altro. Vedremo se prossimamente verranno fornite ulteriori informazioni sull’argomento che, siamo sicuri, interesserà tantissime persone.

Di seguito il post Instagram di Diva e Donna dove è possibile vedere in modo abbastanza chiaro l’uomo misterioso e la conduttrice televisiva:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG