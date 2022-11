Nel passato di Giulia Salemi si nasconde un dramma di cui lei ha sempre preferito non parlare: un tumore scoperto quando era neonata.

Sorridente e sempre positiva, Giulia Salemi ha più volte parlato della sua infanzia, ma non ha mai fatto riferimento alla malattia scoperta quando aveva solo pochi mesi. A rivelarlo per la prima volta è stata la madre dell’infuencer, che ha raccontato del tumore al petto che rischiava di soffocare Giulia quando aveva solo tre mesi. La scoperta, avvenuta grazie ad un luminare della scienza, le ha salvato la vita, ma le ha lasciato un segno indelebile.

Giulia Salemi e la cicatrice mai cancellata

Fariba Tehrani ha parlato per la prima volta della malattia di Giulia alle pagine del settimanale DiPiù.

A pochi mesi, la Salemi tossiva forte tanto da soffocarsi. I genitori compresero subito che c’era qualche problema non riconducibile ad una semplice bronchite, come alcuni medici avevano erroneamente diagnosticato.

“Mi dissero che andava immediatamente operata. Nel petto mia figlia aveva una massa che, con il tempo, era diventata enorme e l’avrebbe presto soffocata – ha ricordato Fariba – . Mi tagliai i capelli come un uomo perché non avevo più tempo per curarmi e pensare a me, dedicavo tutto il mio tempo a Giulia. Staccai con il mondo per rimanere con lei, dormivo su una sedia. Ero in mezzo al dolore più atroce, in un reparto pieno di bambini malati di tumore”.

“Dopo un’ora e mezza ricordo che uscì uno dei chirurghi, mi disse che a prima vista il tumore poteva considerarsi di tipo benigno. Scoppiai a piangere” – ha continuato a raccontare, ricordando quanto Giulia fosse “debole, minuta e sofferente”.

Il rischio che il tumore si riformasse è stato scongiurato, ma la Salemi porta ancora i segni di quell’operazione e “un seno più piccolo dell’altro“. Lei, tuttavia, ha scelto di non operarsi per lasciare il segno di una battaglia vinta.

