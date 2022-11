Nuova guerra tra Romina Power e Loredana Lecciso: dopo la diffida a Domenica In, la compagna di Al Bano si è rivolta agli avvocati.

Loredana Lecciso non ha affatto gradito la diffida che Romina Power ha inviato a Domenica In. Oltre a sentirsi lesa nella sua libertà di parola, pare che la compagna di Al Bano si sia sentita minacciata anche dal punto di vista professionale. Persone vicine alla donna, infatti, hanno fatto sapere al settimanale Nuovo che la Lecciso si è rivolta ai suoi legali per capire se ci siano gli estremi per chiedere i danni a Romina.

Loredana Lecciso furiosa con Romina, Al Bano la appoggia

“Loredana ha chiesto aiuto agli avvocati. Vuole capire se ci sono i presupposti per chiedere i danni a Romina – ha fatto sapere una persona vicina alla compagna del cantante di Cellino San Marco – . La sua diffida ha danneggiato la Lecciso perché incide nella sua libertà di espressione, quasi fosse un’estranea nella vita di Al Bano. E pesa anche sulla sua ‘libertà professionale’: sembra che un’altra ospitata, in un programma registrato, sia stata cancellata”.

Dopo anni durante i quali Loredana è stata costretta ad accettare in silenzio gli atteggiamenti della Power sentendosi “più volte umiliata quando la Power ha dichiarato pubblicamente che tra lei e Albano c’è ancora un sentimento”, ora la Lecciso ha deciso di passare al contrattacco.

Dalla sua parte il compagno: “Lui appoggia le scelte della compagna. Lory non vuole accettare un ruolo di secondo piano”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG