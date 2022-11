Archiviata la passione con Michelle Hunziker, il medico Giovanni Angolini è stato avvistato in compagnia di un’altra donna del piccolo schermo.

Giovanni Angiolini, ex concorrente del Grande Fratello, è balzato agli onori della cronaca rosa per la relazione con Michelle Hunziker. Il flirt tra i due, però, è durato qualche settimana e, mentre lei pare stia cercando di riconquistare il marito Tomaso Trussardi, lui è stato avvistato a cena con la storica ex di Carlo Conti ed ex de L’Isola dei famosi, Roberta Morise.

Roberta Morise e Giovanni Angiolini, flirt in corso?

A raccontare di una cena romantica tra Roberta Morise e Giovanni Angiolini è stato il settimanale Oggi, che avrebbe avvistato i due in un locale di Roma, in zona Ponte Milvio.

Gli atteggiamenti affiatati tra loro pare siano quelli tipici di due persone che stanno iniziando a conoscersi, e non di due semplici amici.

La Morise, tra l’altro, è da poco tornata single dopo la fine della storia con Giulio Fratini, attuale fidanzato di Elisabetta Gregoraci.

Lui l’ha tradita e Roberta, che per amore si era trasferita a Firenze, ha preferito fare le valigie e scappare da quell’uomo fedifrago.

Ad oggi, dunque, la Morise potrebbe aver ritrovato il sorriso grazie ad Angiolini: ma sarà una storia destinata a durare?

