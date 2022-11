Uscito dalla casa del Gf Vip, Marco Bellavia ha avuto modo di ricaricarsi dopo la confusione mentale che lo ha costretto ad abbandonare il gioco. Ospite di Casa Chi, l’ex volto di Bim Bum Bam ha commentato alcune dichiarazioni di Gegia e Cristina Quaranta, che lo hanno accusato di essere stato molesto nei loro confronti. Bellavia ha avuto modo di difendersi, ma le sue parole hanno scatenato la polemica poiché sono state considerate irrispettose nei confronti delle due ex coinquiline.

“Si commentano da sole le cose – ha esordito Bellavia, rimandando alle mittenti le accuse di molestie – . Proprio le due meno belle della Casa sostengono che ci ho provato? Oh, è vero, non ho detto che sono brutte, ho detto che sono le meno belle del gruppo”.

Compresa la gaffe, Marco ha tentato di raddrizzare il tiro, ma ormai lo scivolone era stato fatto. “Quello che posso dire a Cristina Quaranta è che sì, forse sarò stato un po’ irrispettoso quando stavo male. Ma dico forse perché mi sono ritrovato a non ragionare con la testa, non dormivo da tre, quattro, cinque notti – ha aggiunto lui – . La mia testa viaggiava da sola, la mia testa andava a destra ed il mio corpo a sinistra”.

“Vi giuro su Dio che io non so cosa abbia fatto. Se ho molestato qualcuno chiedo scusa e chiedo di perdonarmi, poi se vogliono querelarmi, eventualmente mi querelino”, ha concluso lui sperando di mettere fine alle accuse.

