In tanti si sono chiesti come mai Marco Bellavia non sia presente alle puntate del GF Vip in studio: l’agente spiega il motivo.

Si torna a parlare di Marco Bellavia e GF Vip anche se, per fortuna, adesso non nei toni relativi all’ormai nota vicenda di bullismo. Tanti telespettatori hanno notato che nelle ultime puntate, dopo il faccia a faccia delle scorse giornate tra l’ex volto Bim Bum Bam e i concorrenti della Casa, durante le dirette, in studio, con Signorini e i suoi ospiti, proprio Bellavia sia assente. Il motivo? a fare chiarezza ci ha pensato il suo agente.

Marco Bellavia non viene invitato al GF Vip

Come detto, sono stati i telespettatori e le fanpage di Marco Bellavia a chiedersi come mai l’uomo non fosse più stato presente alle dirette del GF Vip in studio con gli altri. A rispondere a tale domanda è stato il manager del gieffino, Tony Toscano.

L’uomo ha risposto ad un follower che gli domandava come mai Marco non fosse ospite in studio ed in particolare se questa fosse una decisione presa per sua volontà o per altre ragioni.

Toscano ha dunque risposto: “Purtroppo non dipende da noi è il Gf che decide”, le parole dell’agente di Bellavia. A quanto pare, quindi, non si tratta di una scelta dell’ex volto di Bim Bum Bam ma di una decisione del programma che ha optato, per ora, per non invitarlo in studio.

Di seguito un post Instagram del GF con l’ultima apparizione dell’uomo:

