Sono ore di grande fermento al GF Vip dove Elenoire Ferruzzi sta facendo molto parlare per alcuni comportamenti. Prima lo sputo verso Nikita, poi lo sfogo contro gli autori e, adesso, anche alcune parole dure verso Daniele Del Moro. Proprio su quest’ultima vicenda, che ha di fatto visto l’uomo dire no alla Ferruzzi, si è espresso pure il volto noto Vladimir Luxuria.

La vicenda nasce dal fatto che la Ferruzzi sia stata rifiutata da Del Moro e da questo si è scatenato un vero e proprio botta e risposta tra i due con Elenoire che ha raccontato che oltre ad aver alzato molto la voce, il ragazzo sarebbe quasi arrivato anche ad alzare le mani. Parole che hanno generato grande tumulto anche sui social dove questa versione è stata presa per una “bugia”.

Ecco che quindi anche Vladimir Luxuria ha voluto dire la sua e su Twitter ha scritto: “Abbiamo tutte il diritto ad amare ed essere amate, fare il primo passo o indietreggiare. Abbiamo però il dovere di accettare un rifiuto senza strepitare. Vero è che molti uomini non ammettono di amare una trans, ma (ho conosciuto Daniele dentro il gf) questo non è il caso”.

Insomma, parole contro la Ferruzzi o meglio, pro Daniele Del Moro. Staremo a vedere se ci saranno ulteriori novità a tal proposito.

Di seguito il messaggio in questione pubblicato in un post su Twitter:

Abbiamo tutte il diritto ad amare ed essere amate, fare il primo passo o indietreggiare. Abbiamo però il dovere di accettare un rifiuto senza strepitare. Vero è che molti uomini non ammettono di amare una trans ma (ho conosciuto Daniele dentro il Gf) questo non è il caso #gfvip

