Tensione alle stelle nella casa del Grande Fratello Vip: nella notte, Elenoire Ferruzzi ha urlato contro gli autori minacciando l’uscita.

Sono ore di grande nervosismo per Elenoire Ferruzzi, recentemente finita al centro di una polemica social per gli atteggiamenti deplorevoli nei confronti di Nikita Pelizzon. La trans milanese, però, si è resa protagonista di uno scontro notturno molto violento con gli autori del Gf Vip: pare che il due di picche rifilatole da Daniele Dal Moro le abbia fatto perdere la testa.

Ferruzzi, il due di picche da Dal Moro e le urla in confessionale

Dopo essersi dichiarata innamorata di Luca Salatino, la Ferruzzi ha ammesso di essere attratta da Dal Moro. Lui, stando a quanto raccontato, si sarebbe lasciato andare ad atteggiamenti che l’avrebbero illusa.

Daniele, quindi, ha chiarito la sua posizione dichiarandosi semplicemente suo amico, ma il secondo due di picche ha scatenato l’ira furibonda di Elenoire.

“Guarda che gli uomini nemmeno se li metti sotto tortura direbbero ‘sì sono attratto da una come lei’. Non lo direbbero mai, pur essendo attratti in un modo forte. Non lo dicono, è una storia vecchia come il mondo per le donne come me. E io sono stufa di sentirla”, si è sfogata lei.

La rabbia, però, ha preso il sopravvento nella notte, quando Elenoire si è scagliata in confessionale contro gli autori del Gf Vip.

Cosa sia realmente accaduto, al momento, non è noto, ma in rete sta facendo il giro il video in cui si ascoltano le parole della Ferruzzi. “Io no e allora ho travisato, ma vaffa***lo!”, urla lei in confessionale, mentre gli autori chiedono ad Antonino di intervenire per placarla.

ELENOIRE CHE URLA E MANDA A FANCULO GLI AUTORI IN CONFESSIONALE #gfvip pic.twitter.com/krQA1lhN6v — soleilandia ☀️ (@sisonokevin) October 25, 2022

