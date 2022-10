Protagonista de Il paradiso delle signore, Alessandro Tersigni ha parlato per la prima volta della crisi vissuta con l’attuale moglie, Maria Stefania Di Renzo.

Cinque anni di fidanzamento, poi il matrimonio celebrato nel 2016 e l’arrivo dei due figli: Filippo nel 2017 e Zoe nel 2022. La relazione tra l’attore Alessandro Tersigni e la ex ballerina di Amici, Maria Stefania Di Renzo, è stata vissuta in maniera intensa e, per la prima volta, lui ha confessato di aver vissuto un periodo di forte crisi di coppia. Tutto è accaduto prima che convolassero a nozze, ma adesso quel periodo fa parte di un lontano ricordo.

Alessandro Tersigni e Maria Stefania Di Renzo, crisi prima delle nozze

“Quando le ho chiesto di sposarmi è partita per Marsiglia e per cinque anni ha lavorato in Francia – ha rivelato Tersigni in una intervista per il settimanale F – . L’ultimo anno è stato duro, di crisi”.

“La crisi fortunatamente si è risolta”, ha sottolineato lui, che ha giustificato quanto accaduto con un momento professionale della moglie in cui si sentiva “sperduta”.

Ad oggi, i due sono felicemente sposati e innamoratissimi. Nel 2017 hanno accolto il primo figlio, Filippo, mentre nel 2022 sono diventati genitori per la seconda volta della piccola Zoe.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG