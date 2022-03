L’attore de Il Paradiso delle Signore, Alessandro Tersigni, sta per diventare papà ancora una volta: la moglie è di nuovo incinta.

La famiglia Tersigni, infatti si allarga, come ha spifferato la collega dell’attore Alessandro, Vanessa Gravina. Durante la trasmissione Italia Sì a Marco Liorni, l’attrice ha confidato che l’amico sta per avere il secondo figlio, lasciando così tutti scioccati.

Al momento, non c’è una conferma ufficiale da parte dell’attore, anche se in un post su Instagram parla di famiglia allargata.

Alessandro Tersigni e Maria Stefania Di Renzo stanno insieme dal 2010 e il loro amore è durato per tutti questi anni, con le nozze nel 2016. I due hanno accolto il loro primo figlio nel 2017, il piccolo Filippo.

