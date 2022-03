Sui social, l’influencer Antonella Fiordelisi è tornata ad attaccare l’ex fidanzato Francesco Chiofalo, che a quanto dice ha insultato suo padre.

Francesco Chiofalo sarà nel cast della nuova edizione de La Pupa e il Secchione e l’ex fidanzata, Antonella Fiordelisi, ha parlato di lui stuzzicata dai follower.

Nelle sue stories su Instagram, alla domanda di un follower su cosa ne pensasse della partecipazione al programma del personal trainer, la Fiordelisi ha risposto che per lui è un’ottima occasione. Ma non ha evitato di lanciare frecciatine all’ex, soprattutto in merito a una vicenda passata:

“Ringrazia a Dio che non ti ho denunciato. Sto aspettando ancora delle scuse”

Antonella si riferisce al fatto che Chiofalo ha insultato la sua famiglia, in particolare suo padre, quando un anno fa ha dichiarato: “Sono un signore e sto zitto senza dire ciò che lui consiglia e induce la figlia a fare per avere successo nel mondo dello spettacolo”

Oggi, Francesco Chiofalo è fidanzato con Drusilla Gucci e su questa relazione la Fiordelisi ha detto: “Quando arrivavo a Roma uscivo pochissimo, stavamo sempre a casa sua. Vedo invece che ora con la nuova fidanzata Drusilla è sempre in giro”

Dopo l’esperienza negativa con l’ex, Antonella Fiordelisi sarebbe tornata single, dopo aver frequentato un ragazzo segreto per un breve periodo.

Riproduzione riservata © 2022 - DG